Житель Великобританії Томас Дод все життя був палким шанувальником канадської співачки Селін Діон. На Різдво він трохи перебрав з алкоголем, переглянув концерт співачки та вирішив офіційно змінити власне ім'я та прізвище на Селін Діон.

Про це повідомляє видання The Birmingham Mail.

30-річний Томас розповів, що під час карантину він часто переглядав концерти улюбленої співачки.

“Я пам’ятаю, що дивився один із концертів, і в мене з’явилася чудова ідея, хоча я був трохи п’яний”, – пригадує чоловік.

У той же день чоловік подав онлайн-заявку на зміну прізвища. За цю послугу він заплатив 89 фунтів (приблизно 3,5 тисячі грн). Вже через декілька днів йому надіслали лист із підтвердженням зміни прізвища та імені на Селін Діон.

Однак після цього у чоловіка з’явилась нова проблема – він не знає, як сказати про нове прізвище та ім’я у відділі кадрів на роботі. Селін Діон побоюється, що його можуть викликати у поліцію після цього вчинку.

Чоловік розповів журналістам, що наразі переїхав жити у село, де його ніхто не знає.

“Люди будуть шоковані, коли я казатиму їм своє ім’я”, – зазначив чоловік.

Рідні не підтримали його витівку, особливо мати. Однак Томас-Селін отримав схвалення від друзів. Ба більше, чоловік не збирається повертати своє старе ім’я.

За словами чоловіка, є як мінімум два плюси у його вчинку. По-перше, він сподівається познайомитися зі справжньою Селін Діон. По-друге, його витівка може допомогти людям з оптимізмом згадати 2020 рік.