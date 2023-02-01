Британський рок-музикант Оззі Осборн оголосив про скасування своїх концертів і заявив, що його гастрольна кар’єра звершується через фізичний стан здоров’я.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У своєму дописі він зазначив, що це, мабуть, одна з найважчих речей, якими він коли-небудь мав поділитися зі своїми відданими шанувальниками. Він нагадав, що чотири роки тому, у лютому, він потрапив у серйозну аварію, внаслідок чого пошкодив хребет.

“Моєю єдиною метою весь цей час було повернутися на сцену. З моїм співочим голосом все гаразд. Однак після трьох операцій, лікування стовбуровими клітинами, нескінченних сеансів фізіотерапії та останнього новаторського лікування моє тіло все ще фізично слабке”, – зазначив співак.

Також він додав, що йому дуже прикро, що його шанувальники вимушені будуть здати квитки, адже він не в змозі брати участь у концертах запланованого туру.

“Ніколи б не подумав, що мої гастрольні дні закінчаться таким чином. Зараз моя команда придумує ідеї, як я зміг би виступати, не переїжджаючи з міста в місто та з країни в країну”, – пояснює Оззі.

Крім цього, у своєму дописі співак подякував своїй сім’ї, гурту, колегам, друзям та шанувальникам «за їхню нескінченну відданість, вірність і підтримку», а також за те, що вони дали музиканту життя, про яке він навіть не мріяв.

“Я люблю вас всіх”, – написав Оззі Осборн.

Варто зазначити, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ Оззі Осборн підтримує Україну. Відтак, у квітні 2022 року британський рок-музикант спільно з дружиною Шерон ухвалили рішення надати житло кільком тимчасово переміщеним особам з України у своєму маєтку в Бакінгемширі.

Як зазначило подружжя, вони планують повернутися до Великої Британії після того, як жінка влаштувалась на TalkTV, а чоловік просто захотів “повернутися додому”, тож вони готові надати своє житло 2 українським родинам, які наразі рятуються від російської агресії.

Утім, як розповіли Осборни, вони планували зробити це раніше, але зіштовхнулися з бюрократією, що значно загальмувало процес. Шерон Осборн висловила сподівання, що вони зможуть врегулювати це питання якнайшвидше.