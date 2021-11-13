Про це повідомила британська державна телерадіокомпанія BBC.

Бубон використовувався під час запису альбому групи Oasis “(What’s The Story) Morning Glory” у 1995 році. Його продали за ціною, яка в сім разів перевищує оціночну – 3 600 фунтів стерлінгів замість 300-350.

Ліам Галлахер використав інструмент у хітах “Wonderwall” та “Champagne Supernova”.

Тепер звукорежисер Нік Брін, який відповідав за звучання альбом, продав бубон.

“Бубон використовувався під час запису “(What’s The Story) Morning Glory. До кінця запису він був досить побитий та його мали викинути, але я вирішив зберегти інструмент”, – сказав Брін.

Його купили на інтернет-торгах представники антикварного магазину Hansons з Дербіширу. був проданий інтернет-торгам аукціоністам Hansons у Дербіширі, які хотіли мати «можливість володіти шматочком британської історії року».

“Ми хотіли мати можливість володіти шматочком історії британського року. Ціна перехоплювала моє дихання, адже музичний родовід цієї речі виявився непереборним для учасників торгів”, – сказав представник магазину Джош Маккарті.