Будинок, в якому, можливо, жив американський актор, танцюрист і співак Джон Траволта, продали за 4 мільйони доларів.

Про це повідомляє Just Jared.

Особняк знаходиться в Кліруотер, штат Флорида, всього в милі від міжнародного духовного центру Церкви Саєнтології.

Зазначається, що будинок розташований по сусідству з двома об’єктами нерухомості, які належать акторці Кірсті Еллі.

Він був куплений трастом, в якому сестра Траволти є головним довірчим керуючим. Неясно, чи дійсно актор жив в цьому будинку.

У будинку 403 квадратних метрів житлової площі з п’ятьма спальнями і 5 ванними кімнатами. Він розташований прямо на воді з панорамним видом на узбережжя.