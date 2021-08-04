Про це повідомляє Just Jared.
Особняк знаходиться в Кліруотер, штат Флорида, всього в милі від міжнародного духовного центру Церкви Саєнтології.
Зазначається, що будинок розташований по сусідству з двома об’єктами нерухомості, які належать акторці Кірсті Еллі.
Він був куплений трастом, в якому сестра Траволти є головним довірчим керуючим. Неясно, чи дійсно актор жив в цьому будинку.
У будинку 403 квадратних метрів житлової площі з п’ятьма спальнями і 5 ванними кімнатами. Він розташований прямо на воді з панорамним видом на узбережжя.
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