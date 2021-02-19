Будинок з культового трилера "Мовчання ягнят" Джонатана Демме, який знаходиться в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, перетворили на готель.

Про це повідомляє Hypebeast.

Так, в минулому році будинок з “Мовчання ягнят” виставили на продаж, його довго не могли продати, але покупець все-таки знайшовся. Новий власник Кріс Роуен – великий шанувальник фільму і він вирішив відкрити там готель.

Готель являє собою триповерховий будинок, розташований в химерному Перріополісі, всього в годині їзди від Піттсбурга.

Його зовнішній вигляд з фільму жахів 1991 року, практично не змінився, за винятком невеликого озеленення та свіжого фарбування.

Роуен оголосив, що тепер він відкритий для проживання, проведення весіль, зйомок та екскурсій.

“Я з гордістю повідомляю, що будинок Буффало Білла відкритий для жертв. Тобто для публіки!”, – пожартував він.

Роуен також додав, що він збирається відтворити “майстерню” Буффало Білла, а на ділянці поряд з будинком побудувати басейн.