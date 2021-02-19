Про це повідомляє Hypebeast.
Так, в минулому році будинок з “Мовчання ягнят” виставили на продаж, його довго не могли продати, але покупець все-таки знайшовся. Новий власник Кріс Роуен – великий шанувальник фільму і він вирішив відкрити там готель.
Готель являє собою триповерховий будинок, розташований в химерному Перріополісі, всього в годині їзди від Піттсбурга.
Його зовнішній вигляд з фільму жахів 1991 року, практично не змінився, за винятком невеликого озеленення та свіжого фарбування.
Роуен оголосив, що тепер він відкритий для проживання, проведення весіль, зйомок та екскурсій.
“Я з гордістю повідомляю, що будинок Буффало Білла відкритий для жертв. Тобто для публіки!”, – пожартував він.
Роуен також додав, що він збирається відтворити “майстерню” Буффало Білла, а на ділянці поряд з будинком побудувати басейн.
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