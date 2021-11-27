25 листопада в Україні відбулася прем’єра однієї з найочікуваніших стрічок цього року “Будинок Gucci”.

Про це повідомляють #Букви.

Подивитися стрічку завітав ледь не весь столичний бомонд. Джамала, Надія Дорофєєва, Санта Дімопулос, Дмитро Монатік, Еліна Світоліна та багато інших “селебріті” першими побачили довгоочікувану кінопрем’єру.

Історія фільму, що заснована на реальних подіях, розповідає про вічні проблеми – багатство, кохання, зраду під “соусом” високої моди.

Над сценарієм працював відомий голлівудський режисер Рідлі Скотт – автор таких культових картин, як “Чужий”, “Той, хто біжить по лезу”, “Прометей” та “Остання дуель”.

Вбивство Гуччі організувала його колишня дружина Патріція Реджіані у 1995 році. Пізніше преса охрестила її “чорною вдовою”. Жінку засудили до 18 років у в’язниці.

Роль Мауріціо у стрічні зіграв Адам Драйвер, а Патриції – Леді Гага.