Про це повідомляється в Twitter премії.

Стюарт отримав премію в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Дебютний роман Стюарта “Шаггі Бейн” присвячений матері письменника. Вона померла від алкоголізму, коли Дугласу було 16 років. У своїй книзі Стюарт розповідає про життя хлопчика з Глазго, який в 1980-і роки намагається підтримати свою матір, що бореться з алкогольною залежністю і бідністю, пише BBC News.

The winner of The 2020 Booker Prize is @Doug_D_Stuart with his debut novel, Shuggie Bain! Follow the link to hear the winner interview now: https://t.co/T5QkjZPnYb #2020BookerPrize @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/aWgQkwyBMe

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 19, 2020