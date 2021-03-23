Про це пише видання ETonline.
Згідно з королівським джерелом, Букінгемський палац розглядає можливість найняти “відповідального за різноманітність”.
За його словами, королівська сім’я серйозно ставиться до різноманітності, “але завжди можна зробити більше”.
Таблоїд DailyMail був одним з перших, хто повідомив про цю новину.
Нагадаємо, що скандал вибухнув після слів герцога і герцогині Сассекських про те, що в палаці обговорювався колір шкіри майбутньої дитини пари – сина Арчі.
Принц Гаррі підтвердив, що розмова про колір шкіри Арчі дійсно мала місце, але сказав, що йому незручно ділитися конкретними деталями.
“Я ніколи не розповім про цю розмову. Але в той час це було ніяково. Я був трохи шокований”, – сказав він.
Тепер же Букінгемський палац ініціював перевірку своїх заходів щодо забезпечення різноманітності, до якої будуть залучені представники різних рас, люди з інвалідністю та представники ЛГБТ + -спільноти.
Таку перевірку, кажуть джерела ЗМІ, підтримали всі члени королівської сім’ї.
Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Принц Гаррі вперше після скандального інтерв’ю з американською журналісткою Опрою Вінфрі поговорив з рідним братом — принцом Вільямом та батьком — принцом Чарльзом.
- Через місяць перебування в лікарні принц Філіп повернувся до королівського палацу. На нього покладають великі надії як на миротворця в сім’ї після скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі.