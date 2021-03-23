Букінгемський палац стурбований заявами герцогині Сассекської Меган Маркл про расизм стосовно її сина Арчі, тому перегляне свою "політику різноманітності".

Про це пише видання ETonline.

Згідно з королівським джерелом, Букінгемський палац розглядає можливість найняти “відповідального за різноманітність”.

За його словами, королівська сім’я серйозно ставиться до різноманітності, “але завжди можна зробити більше”.

Таблоїд DailyMail був одним з перших, хто повідомив про цю новину.

Нагадаємо, що скандал вибухнув після слів герцога і герцогині Сассекських про те, що в палаці обговорювався колір шкіри майбутньої дитини пари – сина Арчі.

Принц Гаррі підтвердив, що розмова про колір шкіри Арчі дійсно мала місце, але сказав, що йому незручно ділитися конкретними деталями.

“Я ніколи не розповім про цю розмову. Але в той час це було ніяково. Я був трохи шокований”, – сказав він.

Тепер же Букінгемський палац ініціював перевірку своїх заходів щодо забезпечення різноманітності, до якої будуть залучені представники різних рас, люди з інвалідністю та представники ЛГБТ + -спільноти.

Таку перевірку, кажуть джерела ЗМІ, підтримали всі члени королівської сім’ї.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.

Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.