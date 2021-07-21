Про це повідомляє журнал People.

Представник Палацу сказав, що принц Гаррі “зовсім недавно розмовляв з королівською родиною в приватному порядку з приводу публікації книги”.

Він також додав, що дозвіл для публікації Гаррі не потрібен.

“Будь-які роз’яснення з приводу книги будуть питаннями для герцога і герцогині Сассекських”, – йдеться в заяві.

Напередодні стало відомо, що принц Гаррі напише мемуари про своє життя, які будуть опубліковані наприкінці наступного, 2022 року.

Він зазначив, що напише мемуари “не як принц, яким народився, а як людина, якою став”.

“За ці роки я виконував багато ролей. Я сподіваюся, що, розповідаючи свою історію – злети і падіння, помилки та винесені уроки, – я зможу показати, що незалежно від того, звідки ми родом, у нас більше спільного, ніж ми думаємо. Я глибоко вдячний за можливість поділитися тим, що я дізнався за своє життя, і дуже радий, що люди прочитають точну і абсолютно правдиву оповідь про моє життя з перших вуст”, – наголосив він.

У Penguin Random House уточнили, що книга охоплюватиме дитинство Гаррі, його військову службу (зокрема в Афганістані), а також його життя як чоловіка і батька.

Як відомо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

Як відомо, в січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.