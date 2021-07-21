Про це повідомляє журнал People.
Представник Палацу сказав, що принц Гаррі “зовсім недавно розмовляв з королівською родиною в приватному порядку з приводу публікації книги”.
Він також додав, що дозвіл для публікації Гаррі не потрібен.
“Будь-які роз’яснення з приводу книги будуть питаннями для герцога і герцогині Сассекських”, – йдеться в заяві.
Напередодні стало відомо, що принц Гаррі напише мемуари про своє життя, які будуть опубліковані наприкінці наступного, 2022 року.
Він зазначив, що напише мемуари “не як принц, яким народився, а як людина, якою став”.
“За ці роки я виконував багато ролей. Я сподіваюся, що, розповідаючи свою історію – злети і падіння, помилки та винесені уроки, – я зможу показати, що незалежно від того, звідки ми родом, у нас більше спільного, ніж ми думаємо. Я глибоко вдячний за можливість поділитися тим, що я дізнався за своє життя, і дуже радий, що люди прочитають точну і абсолютно правдиву оповідь про моє життя з перших вуст”, – наголосив він.
У Penguin Random House уточнили, що книга охоплюватиме дитинство Гаррі, його військову службу (зокрема в Афганістані), а також його життя як чоловіка і батька.
Як відомо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.
Як відомо, в січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.
У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.
Гаррі зберіг титул принца за правом народження.
- Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.
- Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї і відмовитися від виконання королівських обов’язків.