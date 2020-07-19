Букінгемський палац розкрив подробиці весілля принцеси Беатріс і італійського мільйонера Едоардо Мапеллі-Моцці та опублікував перші фотографії.

Про це пише Reuters.

На весіллі, яке відбулося в п’ятницю 17 липня в Королівській каплиці всіх святих в Віндзорі, були присутні королева Єлизавета II і принц Філіпп, батьки принцеси Беатріс – герцог і герцогиня Йоркські, сестра – принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк.

До вівтаря Беатріс йшла в платті вінтажного типу кольору слонової кістки від Нормана Хартнелла і діамантовій діадемі королеви Марії, яку на своє весілля в 1947 році одягала Єлизавета.

Весільний букет принцеси, за традицією, помістили на Могилу Невідомого Солдата в Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Зазначимо, що спочатку 31-річна принцеса і 35-річний бізнесмен планували одружитися 29 травня в Королівській каплиці в Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Але спалах коронавірусу змінив їхні плани.

Принцеса Беатріс – старша донька герцога Йоркського Ендрю (другого сина і третьої дитини в родині королеви Єлизавети II та Філіпа, герцога Единбурзького) й Сари Фергюсон. Вона є дев’ятою за порядком в лінії успадкування престолу.

Про стосунки Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці стало відомо восени 2018 року. Їхні сім’ї знайомі багато років.

Пара заручилася під час поїздки в Італію у вересні минулого року.