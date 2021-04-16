Зазначається, що похорон матиме не державний, а королівський статус через пандемію коронавірусу. Провести принца в останню путь зможуть лише деякі члени королівської сім’ї та близькі друзі.
У церемонії прощання з Філіпом візьмуть участь понад 700 військових Королівського флоту, морської піхоти, британської армії та Королівських військово-повітряних сил. Хор з чотирьох осіб виконає улюблені композиції Філіпа. Після служби труну опустять в королівське сховище під державний гімн.
За труною йтимуть:
- Королева Єлизавета II та Принц Уельський;
- Граф Вессекс і Форфар Герцог Йоркський;
- Герцог Сассекський Містер Пітер Філіпс Герцог Кембридзький;
- Віцеадмірал сер Тім Лоуренс, граф Сноудон.
Члени королівської сім’ї, які відвідають панахиду у каплиці:
- Герцогиня Корнуолла;
- Графиня Вессекса і Форфарі;
- Віконт Северн;
- Леді Луїза Маунтбеттен-Віндзор;
- Герцогиня Кембридзька;
- Містер і місіс Майк Тиндалл;
- Принцеса Беатрис, місіс Едоардо мапелло Моцці;
- Едоардо Мапелло Моцці;
- Принцеса Євгенія, місіс Джек Бруксбанк;
- Джек Бруксбанк;
- Леді Сара і містер Даніель Чатто;
- Герцог Глостерский;
- Герцог Кентський;
- Принцеса Олександра Леді Огілві;
- Спадковий принц Бадена Ландграф Гессенський принц Гогенлое-Лангенбург;
- Графиня Маунтбеттен Бірманська.
Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбудеться 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку – початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
Відомо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.
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