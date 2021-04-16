Зазначається, що похорон матиме не державний, а королівський статус через пандемію коронавірусу. Провести принца в останню путь зможуть лише деякі члени королівської сім’ї та близькі друзі.

У церемонії прощання з Філіпом візьмуть участь понад 700 військових Королівського флоту, морської піхоти, британської армії та Королівських військово-повітряних сил. Хор з чотирьох осіб виконає улюблені композиції Філіпа. Після служби труну опустять в королівське сховище під державний гімн.

За труною йтимуть:

  • Королева Єлизавета II та Принц Уельський;
  • Граф Вессекс і Форфар Герцог Йоркський;
  • Герцог Сассекський Містер Пітер Філіпс Герцог Кембридзький;
  • Віцеадмірал сер Тім Лоуренс, граф Сноудон.

Члени королівської сім’ї, які відвідають панахиду у каплиці:

  • Герцогиня Корнуолла;
  • Графиня Вессекса і Форфарі;
  • Віконт Северн;
  • Леді Луїза Маунтбеттен-Віндзор;
  • Герцогиня Кембридзька;
  • Містер і місіс Майк Тиндалл;
  • Принцеса Беатрис, місіс Едоардо мапелло Моцці;
  • Едоардо Мапелло Моцці;
  • Принцеса Євгенія, місіс Джек Бруксбанк;
  • Джек Бруксбанк;
  • Леді Сара і містер Даніель Чатто;
  • Герцог Глостерский;
  • Герцог Кентський;
  • Принцеса Олександра Леді Огілві;
  • Спадковий принц Бадена Ландграф Гессенський принц Гогенлое-Лангенбург;
  • Графиня Маунтбеттен Бірманська.

Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбудеться 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку – початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Відомо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.

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