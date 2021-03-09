Двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

Про це повідомляє BBC.

Інтерв’ю герцогів Сассекських переглянуло понад 11 млн британців та 17 млн американців. Однак Букінгемський палац досі не озвучив свою позицію щодо звинувачень та відвертих заяв подружжя.

Кореспондентка BBC з питань королівської сім’ї Даніела Рельф повідомила, що “у Букінгемському палаці не хотіли б відчувати, що від них вимагають швидкої відповіді” на закиди від принца Гаррі та Меган.

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що не хотів би коментувати скандальні заяви Меган Маркл про расизм у королівській сім’ї. Він додав, що “коли йдеться про справи королівської родини, прем’єру варто не казати нічого”.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що вона захоплюється людьми, які можуть публічно говорити про свій психічний стан. За її словами, Гаррі та Меган — це “приватні особи, які поділилися своєю історією випробовувань”.