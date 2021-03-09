Про це повідомляє BBC.
Інтерв’ю герцогів Сассекських переглянуло понад 11 млн британців та 17 млн американців. Однак Букінгемський палац досі не озвучив свою позицію щодо звинувачень та відвертих заяв подружжя.
Кореспондентка BBC з питань королівської сім’ї Даніела Рельф повідомила, що “у Букінгемському палаці не хотіли б відчувати, що від них вимагають швидкої відповіді” на закиди від принца Гаррі та Меган.
Водночас прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що не хотів би коментувати скандальні заяви Меган Маркл про расизм у королівській сім’ї. Він додав, що “коли йдеться про справи королівської родини, прем’єру варто не казати нічого”.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що вона захоплюється людьми, які можуть публічно говорити про свій психічний стан. За її словами, Гаррі та Меган — це “приватні особи, які поділилися своєю історією випробовувань”.
- Меган Маркл в інтерв’ю Опрі Вінфрі розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові, принцу Гаррі, з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – принца Арчі.
- Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Гілларі Клінтон назвала “несамовитим” глибоко особисте інтерв’ю принца Гаррі і герцогині Сассекської Меган Маркл, які заявили, що не відчувають підтримки з боку британської королівської сім’ї.