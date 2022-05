Про це інформують #Букви.

Знаменитість уже підтримувала Україну в Instagram, заявивши, що “молиться за Україну”.

Під час виступу вона також висловила свою чітку позицію стосовно війни Росії проти України, наголосивши, що росіянам у свій час треба було заарештувати її під час концерту.

“Вони мали мене заарештувати у Росії, коли мали такий шанс. Я говорила їм одягнути на мене наручники. Вони як були тупими тоді, так і зараз залишаються тупими”, – заявила зі сміхом Леді Гага.

Lady Gaga: “They should’ve arrested me in Russia when they had the chance” pic.twitter.com/2g6FcR9Et8

— Gaga Daily (@gagadaily) April 25, 2022