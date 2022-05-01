Про це інформують #Букви.

Знаменитість уже підтримувала Україну в Instagram, заявивши, що “молиться за Україну”.

Під час виступу вона також висловила свою чітку позицію стосовно війни Росії проти України, наголосивши, що росіянам у свій час треба було заарештувати її під час концерту.

“Вони мали мене заарештувати у Росії, коли мали такий шанс. Я говорила їм одягнути на мене наручники. Вони як були тупими тоді, так і зараз залишаються тупими”, – заявила зі сміхом Леді Гага.

Lady Gaga: “They should’ve arrested me in Russia when they had the chance” pic.twitter.com/2g6FcR9Et8 — Gaga Daily (@gagadaily) April 25, 2022

Співачка згадала концерт, який відбувся у 2012 році у Санкт-Петербурзі, коли вона публічно підтримала ЛГБТ-спільноту. Мене звати Леді Гага. Я живу на Мангеттені, в Нью-Йорку. І я переконана, що чоловіки та жінки заслуговують на любов однаково. Заарештуй мене Москва. Мені начхати”, – сказала співачка під час концерту. Вона додала, що виступає як “не прибулець, не жінка, не чоловік, не людська істота, не створення російського уряду”, і знаходиться тут, щоб нести “інформацію, кохання, музику, культуру, моду та рівність”.

Here’s the show in Moscow she’s referring to: pic.twitter.com/M0CzQw40IL — Gaga Daily (@gagadaily) April 25, 2022

Співачка про це заявила, оскільки перед концертом її менеджер попередив, що тут за відкриту підтримку ЛГБТ-прав можуть посадити або оштрафувати. Проти її концерту до того виступали деякі з депутатів Держдуми та публічні особи.