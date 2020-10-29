Ролик опубліковано на YouTube-каналі FamilyBoombox.

Режисером кліпу виступив Стас Гуренко.

Пісня “Ангела” – це хіп-хоп-пісня, зіграна наживо, в приспіві якої звучить фраза “Де ти знайдеш такого ангела, як я”. Співає її Саша Кольцова, вокалістка групи “Крихiтка” і автор пісні, яка в оригіналі називається “Ангела, як я”.

“У нашому випадку питання, яке задає герой, підкреслює саме протилежність сказаного в куплетах. За період від написання пісні до видання кліпу пройшло достатньо подій в Україні і в світі, вагомих настільки, що би можна було заховати їх в тіло цього кліпу і в натюрморти, які ми використали там…

Деякі дуже прямолінійні, над деякими доведеться “постопкадрити” тим, кому це цікаво, і подумати, чому це, звідки це, до яких подій приурочено?.. Це протест, нагадування? Так, клiп “Ангела” – нагадування нам в першу чергу, як авторам, про те що мистецтво повинно задавати питання суспільству і реальності. Iнакше це обслуговування якихось найпростіших банальних людських “хочу”, – зазначив лідер “Бумбоксу” Андрiй Хливнюк.