Burberry, британська компанія-виробник одягу, аксесуарів і парфумерії класу люкс, розмалювала пустелю в Об'єднаних Арабських Еміратах для нової рекламної кампанії.

Фото та відео опубліковані в Instagram-акаунті бренду.

Зйомки для нової рекламної кампанії бренду — TB Monogram — проходили у пустелі Руб-ель-Халі, розташованій поруч з Дубаєм.

Для фотосесії мультидисциплінарний художник Натаніель Алапіде зробив на піску картину гігантського розміру: він намалював у пустелі візерунок з монограмою Burberry (знак, що дублює ініціали одного з засновників бренду — Томаса Барбері).

Відео з дрону ілюструє масштаб зображення:

Нагадаємо, у 2018 році під керівництвом нового креативного директора Рікардо Тіши Burberry вперше за 20 років змінили логотип та створили нову монограму.