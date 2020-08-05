Фото та відео опубліковані в Instagram-акаунті бренду.
Зйомки для нової рекламної кампанії бренду — TB Monogram — проходили у пустелі Руб-ель-Халі, розташованій поруч з Дубаєм.
Для фотосесії мультидисциплінарний художник Натаніель Алапіде зробив на піску картину гігантського розміру: він намалював у пустелі візерунок з монограмою Burberry (знак, що дублює ініціали одного з засновників бренду — Томаса Барбері).
Відео з дрону ілюструє масштаб зображення:
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TB Summer Monogram Landscapes . Introducing the next chapter of our #TBSummerMonogram campaign, captured through three breathtaking vistas featuring the #ThomasBurberryMonogram . Set in the desert landscape of Dubai, the textural sand inscriptions were created by multidisciplinary artist Nathaniel A. Alapide . #Burberry
Нагадаємо, у 2018 році під керівництвом нового креативного директора Рікардо Тіши Burberry вперше за 20 років змінили логотип та створили нову монограму.