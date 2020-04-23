Про це пише Harper’s Bazaar.
Колекція складається з 26 предметів одягу, включаючи накидки, парки, тренчі, окуляри та аксесуари. Для їх виготовлення використовували біоацетат, органічну бавовну і перероблений нейлон.
Зазначається, що всі речі бренду, які є екологічно чистими, матимуть лейбли фісташкового відтінку.
“Заохочуючи клієнтів дізнатися більше про стійку репутацію наших продуктів через нашу програму маркування, ми допомагаємо їм краще зрозуміти наші ініціативи і широту амбіцій нашої програми стійкості”, – наголосив віце-президент Burberry Пем Бетті.
- Бренд Levi’s випустив капсульну колекцію, присвячену культовій грі Super Mario.