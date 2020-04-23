Британська компанія Burberry випустила спеціальну лінійку ReBurberry, одяг з якої виконаний з екологічних матеріалів.

Про це пише Harper’s Bazaar.

Колекція складається з 26 предметів одягу, включаючи накидки, парки, тренчі, окуляри та аксесуари. Для їх виготовлення використовували біоацетат, органічну бавовну і перероблений нейлон.

Зазначається, що всі речі бренду, які є екологічно чистими, матимуть лейбли фісташкового відтінку.

“Заохочуючи клієнтів дізнатися більше про стійку репутацію наших продуктів через нашу програму маркування, ми допомагаємо їм краще зрозуміти наші ініціативи і широту амбіцій нашої програми стійкості”, – наголосив віце-президент Burberry Пем Бетті.