Рекламний ролик опубліковано на Youtube-каналі мережі.
Напередодні влада Італії, однією з найбільш постраждалих від COVID-19 країн світу, почали послаблювати карантин. В канали Венеції повернулися гондоли, ресторани по всій країні почали відкриватися.
На тлі цього мережа ресторанів Burger King Italia вирішила модернізувати свій бургер, щоб закликати людей бути пильними і продовжувати зберігати дистанцію.
Новий бургер “Social Distancing Whopper” містить потрійну порцію сирої цибулі.
“Social Distancing Whopper®: бургер з потрійною цибулею, який допомагає іншим триматися подалі”, — йдеться в слогані від ресторану.
Як це має працювати, продемонстрували в кумедному рекламному ролику:
- У минулому році ресторани Burger King в США ввели в своє меню бургери з штучним м’ясом.