Ролик опубліковано на YouTube-каналі співачки.
Композиція увійде в майбутній альбом співачки “Ми”, реліз якого заплановано на 12 березня 2021 року. “Вдячна” разом з іншими композиціями нового альбому записувалася на львівській студії Jenny Records влітку 2020-го.
Саундпродюсерами запису виступили Микола Усатий і Діма DredLock, а співавторами пісні разом з Джамалою стали Олександра Макаровська і Дарина Федоренко.
“Бути вдячним – вже давно гасло мого життя. Останні роки я часто думаю, що в щоденному поспіху ми забуваємо про головне, про те, заради чого ми прийшли на цю Землю. Люди все менше вдячні, все менше дарують любов і турботу. Основний посил пісні – потрібно бути вдячними за кожен прожитий день, цінувати кожну мить, обіймати рідних, говорити, що ти їх любиш. Не втрачайте часу даремно!” – зазначила Джамала.
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