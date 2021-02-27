Ролик опубліковано на YouTube-каналі співачки.

Композиція увійде в майбутній альбом співачки “Ми”, реліз якого заплановано на 12 березня 2021 року. “Вдячна” разом з іншими композиціями нового альбому записувалася на львівській студії Jenny Records влітку 2020-го.

Саундпродюсерами запису виступили Микола Усатий і Діма DredLock, а співавторами пісні разом з Джамалою стали Олександра Макаровська і Дарина Федоренко.

“Бути вдячним – вже давно гасло мого життя. Останні роки я часто думаю, що в щоденному поспіху ми забуваємо про головне, про те, заради чого ми прийшли на цю Землю. Люди все менше вдячні, все менше дарують любов і турботу. Основний посил пісні – потрібно бути вдячними за кожен прожитий день, цінувати кожну мить, обіймати рідних, говорити, що ти їх любиш. Не втрачайте часу даремно!” – зазначила Джамала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)