Колишні дружини голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, якого засудили до 23 років позбавлення волі, домоглися заморозки його активів.

Про це пише видання ABC News.

Ів Чілтон та Джорджина Чапман — колишні дружини Харві Вайнштейна — звернулися до суду в квітні 2020 року. В результаті були заморожені близько $6 мільйонів активів продюсера.

Рештою грошей Вайнштейн не може користуватися через справу про банкрутство та інших цивільних справ. За інформацією джерела видання, заморозка активів тепер заважає продюсеру подати апеляцію: тепер у Вайнштейна не вистачає на це коштів. До того ж, він не може витрачати гроші без затвердження ексдружин.

Нагадаємо, 25 травня 2018 Вайнштейн прийшов до поліцейського відділку в нижньому Манхеттені в 07:30 за місцевим часом з книгами та іншими речами. Там у нього взяли відбитки пальців, після чого доставили в суд. Згодом суд в Нью-Йорку відпустив Вайнштейна під заставу в $1 млн.

За декілька днів велике журі в Нью-Йорку пред’явило йому звинувачення в згвалтуванні. У липні Харві Вайнштейну висунули нові звинувачення, які передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення.