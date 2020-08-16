Фотографії співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
” Покажіть свої хустки”, – підписали фотографії Cardi B.
Співачка одягла плаття з колекції українського бренду Natasha Zinko (дизайнер Наталія Зінько). Коротка сукня-хустка з вузлами та V-подібною горловиною.
На офіційному сайті дизайнерки таку сукню можна купити за 864 фунтів-стерлінгів.
- Раніше відома американська співачка Пінк обрала наряд від українського бренду Valery Kovalska для виступу на популярному шоу Джиммі Кіммела в Нью-Йорку (США).