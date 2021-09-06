Американська хіп-хоп виконавиця Cardi B, якій за місяць виповниться 29 років, стала мамою вдруге. Вона народила хлопчика.

Про це вона повідомила в Instagram.

Син Cardi B та репера Offset з’явився на світ 4 вересня.

Пара поділилась світлиною із другою спільною дитиною в соцмережах.

“4 вересня 2021 року”, – написала Cardi B й додала три смайлики. Серед них – блакитне серце, тому фанати пари зрозуміли, що в них хлопчик.

У пари вже є донька Калчер, якій в липні виповниться 3 роки. 29-річний Offset також є батьком шестирічної дочки Калеі та синів Коді й Джордана від попередніх стосунків.