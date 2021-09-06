Про це вона повідомила в Instagram.
Син Cardi B та репера Offset з’явився на світ 4 вересня.
Пара поділилась світлиною із другою спільною дитиною в соцмережах.
“4 вересня 2021 року”, – написала Cardi B й додала три смайлики. Серед них – блакитне серце, тому фанати пари зрозуміли, що в них хлопчик.
У пари вже є донька Калчер, якій в липні виповниться 3 роки. 29-річний Offset також є батьком шестирічної дочки Калеі та синів Коді й Джордана від попередніх стосунків.
- Наприкінці червня стало відомо, що американська хіп-хоп-виконавиця й акторка Карді Бі чекає на другу дитину.