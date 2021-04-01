Відома американська хіп-хоп виконавиця Cardi B заявила про запуск лінії засобів для догляду за волоссям.

Про це вона повідомила в Instagram.

Реп-виконавиця вирішила повідомити про це саме зараз на тлі десятків негативних коментарів щодо зовнішнього вигляду її волосся. Вона зосередиться на продукції для догляду за волоссям афро-латиноамериканців, до яких сама належить.

“Я думаю, людям час дізнатися більше про свою національність, расу та етнічну приналежність. Якщо ви маєте латиноамериканське походження, це не дає вам довгого волосся, не робить шкіру світлою, а риси обличчя витонченими, особливо якщо ви родом з Карибських островів”, – написала Cardi B.

Проте зірка не розповіла, коли її лінія засобів для догляду за волоссям надійде у продаж.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cardi B (@iamcardib)