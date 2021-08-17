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«Це, блін, допомагає»: Брітні Спірс пояснила, нащо публікує фото топлес

Американська попзірка Брітні Спірс розповіла, з чим пов'язано те, що в її соцмережах побільшало фото топлес.

Вівторок, 17 серпня 2021, 23:16

Фото: instagram.com/britneyspears

Відповідний допис вона опублікувала в Instagram.

Останнім часом співачка поширювала фото і відео, де вона майже повністю оголена.

Публікуючи чергове таке фото Брітні зазначила:

“Ні, панове, я не збільшила груди за тиждень, і я не вагітна. На цих фото в мене є груди, бо я багато їла. Перш ніж я покажу вам більше фотографій свого тіла, я хочу, щоб ви зрозуміли мої думки щодо оголення”.

Співачка каже, що її дописи з оголеними грудьми — це спроба повернути собі власне тіло після багатьох років сорому і думок про те, як вона виглядала під час виступів на сцені.

“Я впевнена, що вам цікаво, навіщо мені відкривати своє тіло зараз. Це тому, що я народилася у цьому світі голою, і я чесно відчуваю, що вага цього всього на моїх плечах, і це змусило мене подивитися на себе так. Я хотіла бачити себе світлішою, оголеною, як я народилася”, — зазначає Спірс.

“Коли я бачу себе в чистому вигляді, це дає розуміння, що біль, біль, сльози і важкі тягарі  — це не я. Я жінка… Красива, чуйна жінка, якій потрібно подивитися на себе в чистому вигляді”, — каже вона.

Спірс визнає, що не робитиме і не виставлятиме такі світлини до кінця життя, але каже: “Це, блін, допомагає, коли тобі треба просвітитися”.

  • Нещодавно Брітні Спірс опублікувала емоційну заяву. Вона пообіцяла, що не виступатиме на сцені допоки суд не скасує опікунство над нею.
  • Днями батько Спірс – Джеймі Спірс — погодився відмовитися від опікунства над дочкою. Він перебував у статусі опікуна 13 років.
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