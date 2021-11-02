Кілька разів на місяць користувач з нікнеймом Saint публікує в Instagram життєві селфі з прогулянок, мандрівок, святкування дня народження та просто перебування вдома. Але що цікаво, Saint - це собака.

#Букви розповідають, що відомо про блог собаки та публікують добірку фотографій.

Породиста шіба-іну з нікнеймом Saint, що в перекладі на українську означає Святий, веде свою сторінку в Instagram вже понад рік. За цей час Святий зібрав понад три тисячі підписників і десятки коментарів під фотографіями.

Свою авдиторію Святий розважає кілька разів на місяць, публікуючи буденні селфі та жарти.

Наприклад, в описі профілю Святий написав, що телефон йому господарі купили для розваг, а він знайшов там камеру для селфі.

Хто насправді веде профіль – невідомо, однак в Святого є почуття гумору. Він часто жартує над cобою, своїми господарями та людьми загалом.