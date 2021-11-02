#Букви розповідають, що відомо про блог собаки та публікують добірку фотографій.
Породиста шіба-іну з нікнеймом Saint, що в перекладі на українську означає Святий, веде свою сторінку в Instagram вже понад рік. За цей час Святий зібрав понад три тисячі підписників і десятки коментарів під фотографіями.
Свою авдиторію Святий розважає кілька разів на місяць, публікуючи буденні селфі та жарти.
Наприклад, в описі профілю Святий написав, що телефон йому господарі купили для розваг, а він знайшов там камеру для селфі.
Хто насправді веде профіль – невідомо, однак в Святого є почуття гумору. Він часто жартує над cобою, своїми господарями та людьми загалом.
- Нагадаємо, раніше #Букви розповідали як живе Снігова людина.
- А також про Instagram-блогерку і нью-йорську ікону стилю, яка вдало поєднує класику з вуличним одягом і збирає тисячі лайків під дописами з новими луками.