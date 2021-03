Повний список оголосили в Twitter кінопремії.

Цей сезон “Оскара” не схожий ні на один інший. Через пандемію церемонія відбудеться 25 квітня, на два місяці пізніше, ніж звичайно. У великих містах кінотеатри довгий час були закриті, змінювалися дати випуску фільмів і скорочувалася кількість звичних подій сезону.

Проте в номінаціях є багато цікавого: “Манк” Девіда Фінчера лідирує з 10 позиціями, що, безумовно, порадувало студію Netflix. Але Академія кінематографічних мистецтв і наук – професійна організація, яка вручає премію “Оскар” – була щедра. “Юуда і Чорний Месія”, “Мінар”, “Звук металу”, “Випробування Чикаго-7”, “Батько” і “Країна кочівників” – всі отримали по шість номінацій, включаючи номінацію на “Найкраще фото”.

Гучний “Борат 2” претендує на дві статуетки – за кращий адаптований сценарій і в номінації краща актриса другого плану.

У категорії “Кращий актор” посмертно номінований Чедвік Боузман за головну роль в драмі Джорджа С. Вольфа.

Отже, повний список претендентів:

Найкращий фільм

“Батько” (The Father”),

“Юда і Чорний Месія” (Judas and the Black Messiah),

“Манк” (Mank),

“Мінар” (Minari),

“Земля кочівників” (Nomadland),

“Перспективна дівчина” (Promising Young Woman),

“Звук металу” (Sound of Metal),

“Суд над чиказькою сімкою” (The Trial of the Chicago 7).

Найкращий актор

Різ Ахмед, “Звук металу” (Sound of Metal),

Чедвік Боузман, “Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom),

Ентоні Гопкінс, “Батько” (The Father”),

Гері Олдмен, “Манк” (Mank),

Стівен Юн, “Мінар” (Minari).

Найкраща акторка

Віола Девіс, “Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom),

Андра Дей, “Сполучені Штати проти Біллі Голідей” (The United States Vs. Billie Holiday),

Кері Маллінган, “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman),

Ванесса Кірбі, “Фрагменти жінки” (Pieces of a Woman),

Френсіс МакДорманд, “Земля кочівників” (Nomadland).

Найкращий актор другого плану

Саша Барон Коен, “Суд над чиказькою сімкою” (The Trial of the Chicago 7),

Даніель Калуя, “Юда і Чорний Месія” (Judas and the Black Messiah),

Леслі Одом-молодший, “Одна ніч в Маямі” (One Night in Miami),

Пол Рачі, “Звук металу” (Sound of Metal),

Лейкіт Стенфілд, “Юда і Чорний Месія” (Judas and the Black Messiah).

Найкраща акторка другого плану

Марія Бакалова, “Борат 2” (Borat Subsequent Moviefilm),

Гленн Клоуз, “Сільська елегія” (Hillbilly Elegy),

Олівія Колман, “Батько” (The Father”),

Аманда Сайфред, “Манк” (Mank),

Юн Ю Чжун, “Мінар” (Minari).

Найкращий режисер

Томас Вінтерберг, “Ще по одній” (Another Round),

Девід Фінчер, “Манк” (Mank)

Лі Ісаак Чун, “Мінар” (Minari),

Хлої Чжао, “Земля кочівників” (Nomadland),

Еміральд Феннел, “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman).

Найкращий адаптований сценарій

“Борат 2” (Borat Subsequent Moviefilm),

“Батько” (The Father”),

“Земля кочівників” (Nomadland),

“Одна ніч в Маямі” (One Night in Miami),

“Білий тигр” (The White Tiger).

Найкращий оригінальний сценарій

“Юда і Чорний месія” (Judas and the Black Messiah),

“Мінарі” (Minari),

“Перспективна дівчина” (Promising Young Woman),

“Звук металу” (Sound of Metal),

“Суд над чиказькою сімкою” (The Trial of the Chicago 7).

Найкращий костюм

“Емма” (Emma),

“Манк” (Mank),

“Мулан” (Mulan),

“Піноккіо” (Pinocchio),

“Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom).

Найкраща музика до фільму

“П’ятеро однієї крові” (Da 5 Bloods),

“Манк” (Mank),

“Мінарі” (Minari),

“Новини з усього світу” (News of the World),

“Душа” (Soul).

Найкращий повнометражний документальний фільм

“Колектив” (Collective),

“Кріп-кемп” (Crip Camp),

“Агент кротів” (The Mole Agent),

“Мій учитель-восьминіг” (My Octopus Teacher),

“Час” (Time).

Найкращий короткометражний документальний фільм

“Коллетт” (Colette),

“Концерт – це розмова” (A Concerto Is a Conversation),

“Не розділяти” (Do Not Split),

“Голодна палата” (Hunger Ward),

“Пісня про кохання для Латаші” (A Love Song for Latasha).

Найкращий анімаційний фільм

“Уперед” (Onward),

“Душа” (Soul),

“Над Місяцем” (Over the Moon),

“Вовча варта” (Wolfwalkers),

“Баранчик Шон: Фермагеддон” (Shaun the Sheep Movie: Farmageddon).

Найкращий міжнародний фільм

“Ще по одній” (Another Round), Данія,

“Краща пора” (Better Days), Гонконг,

“Колектив” (Collective), Румунія,

“Людина, яка продала свою шкіру” (The Man Who Sold His Skin), Туніс,

“Куди ти йдеш, Аїдо?” (Quo Vadis, Aida?), Боснія і Герцоговина.

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

“Нора” (Burrow),

“Геній місця” (Genius Loci),

“Якщо щось трапиться, я люблю тебе” (If Anything Happens I Love You),

“Опера” (Opera),

“Так-люди” (Yes-People).

Найкраща операторська робота

“Юда і Чорний месія” (Judas and the Black Messiah),

“Манк” (Mank),

“Новини з усього світу” (News of the World),

“Земля кочівників” (Nomadland),

“Суд над чиказькою сімкою” (The Trial of the Chicago 7).

Найкращий монтаж

“Батько” (The Father”),

“Земля кочівників” (Nomadland),

“Перспективна дівчина” (Promising Young Woman),

“Звук металу” (Sound of Metal),

“Суд над чиказькою сімкою” (The Trial of the Chicago 7).

Найкраща робота художника-постановника

“Батько” (The Father”),

“Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom),

“Манк” (Mank),

“Новини з усього світу” (News of the World),

“Тенет” (Tenet).

Найкращий грим та зачіски

“Емма” (Emma),

“Сільська елегія” (Hillbilly Elegy),

“Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom),

“Манк” (Mank),

“Піноккіо” (Pinocchio).

Найкращий звук

“Грейхаунд” Greyhound),

“Манк” (Mank),

“Новини з усього світу” (News of the World),

“Душа” (Soul),

“Звук металу” (Sound of Metal).

Найкращий саундтрек

Fight For You (“Юда і Чорний месія”)

Hear My Voice (“Суд над чиказькою сімкою”)

Husavik (“Євробачення: Історія вогненної саги”)

Io Si (Seen) (“Життя попереду”)

Speak Now (“Одна ніч в Маямі”)

Найкращі візуальні ефекти

“Любов і монстри” (Love and Monsters),

“Опівнічне небо” (The Midnight Sky),

“Мулан” (Mulan),

“Тенет” (Tenet),

“Айван, єдиний і неповторний” (The One and Only Ivan).

Найкращий ігровий короткометражний фільм

“Відчувати наскрізь” (Feeling Through),

“Кімната для листів” (The Letter Room),

“Сьогодні” (The Present),

“Два далекі незнайомці” (Two Distant Strangers),

“Біле око” (White Eye).