Про це повідомляє Reuters.

Представник Академії кінематографічних мистецтв і наук заявив, що, попри пандемію коронавірусу, що спричинила хаос в індустрії розваг, організатори “сповнені рішучості вручити “Оскар”, приділяючи при цьому пріоритетну увагу здоров’ю й безпеці всіх, хто братиме участь у шоу”.

“Щоб створити шоу з ефектом особистої присутності, якого чекає світова аудиторія, але дотриматися вимог через пандемію, пряма трансляція церемонії здійснюватиметься з кількох місць, зокрема зі знаменитого кінотеатру Dolby”, – додав він.

У кіноакадемії не повідомили решти деталей, але обіцяють оприлюднити їх пізніше.

Театр Dolby в Голлівуді вже кілька років є місцем проведення церемонії вручення “Оскара”. Зазвичай сотні провідних світових кінозірок збиралися в кінотеатрі на 3400 місць для живого виступу, якому передувала червона килимова доріжка.