Про це повідомляє Reuters.

Представник Академії кінематографічних мистецтв і наук заявив, що, попри пандемію коронавірусу, що спричинила  хаос в індустрії розваг, організатори “сповнені рішучості вручити “Оскар”, приділяючи при цьому пріоритетну увагу здоров’ю й безпеці всіх, хто братиме участь у шоу”.

“Щоб створити шоу з ефектом особистої присутності, якого чекає світова аудиторія, але дотриматися вимог  через пандемію, пряма трансляція церемонії здійснюватиметься  з кількох місць,  зокрема  зі знаменитого кінотеатру Dolby”, – додав він.

У  кіноакадемії   не повідомили решти   деталей, але обіцяють оприлюднити їх пізніше.

Театр Dolby в Голлівуді вже кілька років є місцем проведення церемонії вручення “Оскара”. Зазвичай сотні провідних світових кінозірок збиралися в кінотеатрі на 3400 місць для живого виступу, якому передувала червона килимова доріжка.

  • Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-листи премії “Оскар” 2021 року.