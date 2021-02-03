Церемонія вручення премії "Золотий глобус", яка відбудеться 28 лютого, буде проходити одночасно у Нью-Йорку і Лос-Анджелесі. Номінанти будуть брати участь в ній, перебуваючи в різних куточках світу.

Про це повідомляє Reuters.

Такі зміни викликані пандемією коронавірусу, через яку довелося відмовитися від традиційної вечері з сидячими місцями для знаменитостей в готелі Beverly Hilton в Беверлі-Хіллз.

Замість цього комік Тіна Фей буде вести пряму трансляцію по телебаченню NBC з Rainbow Room в Нью-Йорку, а її співведуча Емі Барнс – з готелю Beverly Hilton.

Інші деталі все ще опрацьовуються для заходу, який стане першою великою церемонією нагородження напередодні церемонії вручення “Оскара”.

Номінації на премію “Золотий глобус”, яку організовує Голлівудська асоціація іноземної преси, будуть оголошені в середу, 3 лютого.

В останні місяці пандемія викликала великі зміни у способі виробництва і показу нагородних шоу. Наприклад, під час церемонії вручення “Еммі” у вересні номінанти знаходилися в різних локаціях по всьому світу.