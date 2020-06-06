Про це повідомляє WWD.
Показ під назвою “Balade en Méditerranée” (“Прогулянка по Середземному морю”) розпочнеться о 12:00 за паризьким часом (11:00 за Києвом).
Будучи змушеним скасувати заплановане круїзне шоу в Капрі (Італія) через пандемію коронавірусу, модний дім вирішив зробити цифрову презентацію нової колекції.
Зазначається, що Chanel стане першим великим французьким брендом, який представить свою колекцію в Інтернеті.
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Back to work at 31 rue Cambon. The upcoming Cruise collection is underway… At the heart of the Studio’s endless creativity and the Ateliers’ exceptional savoir-faire, these women and men are the force behind CHANEL. ⠀ To be unveiled on June 8th at 12pm Paris time. #CHANELCruise #CHANEL
- Італійський будинок моди Gucci скасував показ нової круїзної колекції, який повинен був пройти 18 травня в Сан-Франциско.