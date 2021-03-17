Французька компанія з виробництва одягу і предметів розкоші Chanel на честь сторіччя культового аромату N°5 випустила унікальне кольє.

Про це повідомляє Tatler.

Розробкою першої колекції високого ювелірного мистецтва, коли-небудь присвяченій парфумерії, займався директор студії Chanel Fine Jewellery Creation Studio Патріс Легеро.

Колекція буде складатися з 123 екземплярів, які демонструють всі грані аромату Chanel N°5.

Головною родзинкою лінійки є незвичайне кольє 55,55, яке виготовлено з білого золота. Центральний елемент прикраси з великим прозорим діамантом в 55,55 карата повторює обриси флакона Chanel N°5.

“Ми почали з необробленого алмаза, який ми огранили не для того, щоб зробити найбільший з можливих каменів, а для того, щоб отримати ідеальний восьмикутний алмаз вагою 55,55 карата”, – розповів Легер.

Зазначимо, що парфум Chanel N°5 був створений 5 травня 1921 року парфумером Ернестом Бо. За легендою, Коко Шанель попросила його створити “штучний жіночий аромат, який пахне жінкою”.

Створюючи перший аромат Chanel, Бо експериментував з альдегідами – синтетичними квітковими запахами (запах свіжості Cucumis sativus). Назва Chanel N°5, можливо, була обрана тому, що Коко Шанель вибрала з десяти варіантів аромату п’ятий. До того ж “п’ять” було її улюбленим числом.