Французький люксовий бренд Chanel перепросив своїх клієнтів за наповнення різдвяного календаря та пообіцяв у майбутньому бути обачнішим.

Про це повідомляє пресслужба The New York Times.

Серія відео Еліз Хармон у TikTok, де вона розпаковує календар Chanel Advent вартістю $825 набула значного резонансу. Користувачі розкритикували наповнення календаря, яке не виправдало очікувань.

Пізніше сторінка Chanel в Instagram почала потерпати від негативних коментарів та відгуків. Після резонансу у соціальних мережах бренд перепросив своїх клієнтів.

Передісторія створення Chanel Advent

Компанія Chanel оголосила про вихід першого календаря наприкінці жовтня в рамках святкового сезону та на честь 100-річчя свого знаменитого аромату Chanel N°5.

Календар охоплює 27 коробок, деякі з яких містять N°5 парфуми та мило.

Компанія є останньою, що приєдналася до низки брендів, які випускають календарі адвенту на святковий сезон, включно з Dior і Giorgio Armani.

На вебсайті Chanel календар називають “предметом колекціонера… наповненим таємничими захопленнями та сюрпризами”. Але користувачка TikTok Еліза Хармон з цим не погоджується.

Скандал у TikTok

3 грудня 2021 року користувачка TikTok Еліз Хармон опублікувала відео, на якому розпаковує календар Chanel Advent у вигляді парфумів Chanel №5.

Чи я божевільна? Абсолютно. Але я ніколи не бачила календаря Chanel Advent, тож подивімося, чи вартий він такої реклами.

Користувачка високо оцінила пакування календаря та поставила йому “10 з 10”, але була засмучена, відкривши коробку.

Всередині календаря виявилися наліпки з логотипом бренду, крем для рук, парфуми, дармовис, помада та лак для нігтів, дзеркало, мотузковий браслет з восковим штампом, пластикова сніжна куля і мішок Chanel, який використовують для взуття чи інших аксесуарів.

Серія відео набрала більш ніж 50 мільйонів переглядів, і кожен допис має тисячі коментарів, здебільшого “тебе пограбували” або “хм, ким вони себе вважають?”.

На завершення Хармон розповіла своїм підписникам, що її “заблокував” відомий бренд.

Згідно з заявою, надісланою Women’s Wear Daily, у компанії спростували звинувачення в тому, що дівчину заблокували, і стверджували, що ніколи не були активні в TikTok.

Ми ніколи нікому не блокували доступ до облікового запису Chanel TikTok, тому що він просто неактивний. Він ніколи не був активований, жодного вмісту ніколи не було опубліковано, у нього немає підписників. Тож для кожного, хто її відвідує, сторінка здається порожньою”, – йдеться в заяві бренду.

Однак обліковий запис Chanel в Instagram активний, і користувачі без вагань поділилися своєю критикою в коментарях до останньої публікації Chanel в Instagram.

Справедливість для людей, які купили ці календарі”, — коментують обурені користувачі соцмережі.

Президент моди Chanel Бруно Павловський заявив WWD у понеділок, що бренд не очікував стільки суперечок щодо календаря.

Ця суперечка трохи прикра, тому що це було не те, що планувала Chanel. Chanel думала, що потішить деяких своїх клієнтів, пропонуючи цей тип продукту. Очевидно, ми бачимо, що повинні бути обережними, і тому в майбутньому ми, безумовно, будемо обачнішими”, – зазначив він.