Після останнього показу французького модного дому Chanel, користувачі соцмереж розкритикували бренд через макіяж моделей, який на їхню думку романтизує домашнє насилля.

Про це повідомляє Wonder.

На шоу моделям зробили макіяж, який вирізнявся розтушованими чорними тінями навколо очей. Знідно з задумом авторів, він мав бути відсиланням до авангардного макіяжу початку XX століття. Однак, на думку глядачів був більш схожим на наслідки насилля.

Мені дуже незручно від цієї презентації. На жаль, вона виглядає так, ніби зазнала певної форми насильства”, – зауважила користувачка Instagram. Це образливо для мене, як для жінки, яка пережила домашнє насильство”, – зазначила інша користувачка.

Також на показі були залучений кінь. Верхи на ньому показ відкривала монегаська модель та світська левиця Шарлотта Казірагі. Цю ситуацію прокоментувала директорка зоозахисної організації PETA у Великій Британії Еліза Аллен.