Про це повідомляє Wonder.
На шоу моделям зробили макіяж, який вирізнявся розтушованими чорними тінями навколо очей. Знідно з задумом авторів, він мав бути відсиланням до авангардного макіяжу початку XX століття. Однак, на думку глядачів був більш схожим на наслідки насилля.
Мені дуже незручно від цієї презентації. На жаль, вона виглядає так, ніби зазнала певної форми насильства”, – зауважила користувачка Instagram.
Це образливо для мене, як для жінки, яка пережила домашнє насильство”, – зазначила інша користувачка.
Також на показі були залучений кінь. Верхи на ньому показ відкривала монегаська модель та світська левиця Шарлотта Казірагі. Цю ситуацію прокоментувала директорка зоозахисної організації PETA у Великій Британії Еліза Аллен.
Коні – це розумні, складні та лякливі створіння, а не модні аксесуари, щоб кататися по подіуму серед миготіння вогнів і гучної музики. Їх легко налякати, а це означає, що цей абсурдний і необдуманий трюк міг закінчитися катастрофою”, – наголосила зоозахисниця.
- Нагадаємо, що французький люксовий бренд Chanel перепросив своїх клієнтів за наповнення різдвяного календаря та пообіцяв у майбутньому бути обачнішим.
- Раніше, люксовий бренд Chanel програв суд проти китайської технологічної компанії Huawei через її знаменитий логотип.
- Також зоозахисна організація PETA інкримінувала конгломератам Kering та LVMH жорстоке поводження з тваринами та провела розслідування “індонезійської бійні”, звинувативши модний бренд Gucci у вбивстві ящірок “насильницьким, безперечно жорстоким способом”.