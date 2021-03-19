У 2021 році Instagram продовжує диктувати стандарти краси, породжуючи мільйони комплексів та інших психологічних травм у користувачів. Однак, чи можна вірити ідеальному зображенню у мікроблогах?

#Букви розкажуть секрети ідеальних Instagram-фото.

Стрічка Instagram рясніє яскравими фото дівчат модельної зовнішності. Кожна прагне продемонструвати свої форми. Проте не поспішайте вірити своїм очам, оскільки технічні можливості сучасних гаджетів, а також техніки правильного позування здатні ввести в обману будь-кого.

Це на власному прикладі доводить модель та блогерка Джорджі Кларк (Georgie Clarke). Впевнені, ви хоча б раз бачили сміливі фото цієї дівчини, а якщо ні, то #Букви познайомлять вас із її творчістю.

Успішний блог завжди повинен бути корисним для фоловерів. Саме тому Джоджі вирішила навчити жінок у всьому світі приймати себе справжньою, любити своє тіло та позбавлятися від комплексів.

Дівчина перетворила свій мікроблог на власну історію відвертостей та любові до натуральної краси. Тому вже понад рік вона публікує колажі з двома абсолютно різними поглядами на своє тіло. Зокрема, Джорджі ділиться шаблонними Instagram-фото з ідеальною фігурою, а поруч прикріплює себе справжню з целюлітом та обвислим животиком.

Джоджі каже, що кожна жінка повинна любити своє тіло, приймати себе такою, якою її створила природа, якщо змінити це неможливо. Вона планує й надалі продовжувати свій соціальний проєкт, який зробив її відомою у всьому світі.

Дівчина зізнається, що целюліт, розтяжки, нерівна шкіра, ямочки на щоках, складки на тілі та непружні стегна роблять її людиною.

“Час бути справжніми, адже нереальні стандарти краси домінують у соцмережах, коли тіла, які нам демонструють, навіть не є реальними. Модель на знімку не виглядає такою в реальному житті. Проте ми дозволяємо цим зображенням поглинати нас і змушуємо почувати себе дефектними. Як так сталося, що у реальному житті неможливо виглядати як на відредагованій фотографії? Проблема в тому, що про зроблене редагування та ретушування зображення не заведено говорити. Це створює ілюзію досконалості, якої неможливо досягти в реальному житті”, – говорить дівчина.

Джорджі у своєму мікроблозі завжди говорить про недосконалість. Часто модель зізнається у любові своєму тілу та закликає усіх до гармонії з собою.

Станом на 19 березня на блог Джорджі Кларк підписано 559 тисяч користувачів.

Зазначимо, що Джорджі – неймовірно красива дівчина.

“Я перестала читати коментарі, бо лише я можу визначити, як я ставлюся до себе. Неважливо, що думають інші люди, ти прекрасна такою, якою ти є”, – говорить блогерка.

Фото: Georgie Clarke/Instagram