Відома американська співачка Майлі Сайрус, яка на початку року розлучилася зі своїм чоловіком Ліамом Гемсвортом, зізналася, що досі не може його розлюбити.

Про це знаменитість розповіла в інтерв’ю Говарду Стерну на радіо SiriusXM.

Так, Сайрус розповіла про створення нового альбому Plastic Hearts. За словами співачки, декілька пісень вона присвятила екскоханому.

“Іноді ти шалено сумуєш за людиною, іноді тобі стає легше. Час лікує. Під час написання пісні WTF Do I Know? я почувалася дуже сильною”, – розповіла співачка.

Вона зазначила, що причиною розлучення з Гемсвортом стала не її алкогольна залежність, а регулярні конфлікти, які виникали з будь-якого приводу.

“У нас було дуже багато конфліктів. Коли я приходжу додому, мені потрібно, щоб мене хтось підтримував”, – додала вона.

Сайрус розповіла, що її стосунки з Гемсвортом розпочалися після пожежі у Каліфорнії, коли вони “все втратили”. Також знаменитість додала, що кохатиме його завжди.

Ми були разом з 16 років. Наш будинок згорів. Ми були заручені, але не знаю, чи дійсно ми коли-небудь серйозно думали, що збираємося одружитися. Тоді ми втратили наш будинок в Малібу. Якщо ви послухаєте мій голос до і після пожежі, він дуже різний, ви зрозумієте, яку травму я перенесла. Ми були в Південній Африці, тому не могли прийти додому, і мої тварини були прив’язані до стовпа на пляжі … Я все втратила … Всі пісні, які я коли-небудь написала, були в цьому будинку, мої фотографії, сценарії. Намагаючись зібрати всі воєдино, замість того, щоб сказати: “О, природа зробила за мене те, що я сама не наважувалася зробити – відпустити”, – я побігла до вогню. Просто чіплялася за те, що залишилося від цього будинку, тобто, за мене і за нього. І я дійсно люблю і люблю його дуже, дуже, дуже сильно і досі люблю, завжди буду”, – зізналася співачка.

Нагадаємо, Майлі та Ліам познайомилися у 2009 році на зйомках драми “Остання пісня”. Після трьох років стосунків чоловік освідчився співачці, але через рік пара розійшлася. Однак у 2015 році закохані знову зійшлися та побралися у 2018.