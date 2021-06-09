Чинна чемпіонка UFC у двох дивізіонах бразилійка Аманда Нуньєс викликала на бій фотомодель Кім Кардаш’ян.

Про це пише TMZ.

Спочатку ідею такого бою висловив президент UFC Дана Вайт.

Хоча він, скоріше, жартував, оскільки Аманда явно вб’є будь-якого не бійця – будь то чоловік або жінка.

Нуньєс підхопила ідею Вайта і написала в своєму Instagram-акаунті: “Ей, Кім, давай зробимо це. Сміюся, Нуньєс проти Кардаш’ян”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amanda Nunes🦁 (@amanda_leoa)

Своєю чергою, Кардаш’ян поки ніяк не відреагувала на цей заклик.

ДОВІДКА. Аманда Лоренсо Нуньєс – бразильський боєць змішаних бойових мистецтв, яка виступає під егідою “UFC” в жіночій найлегшій ваговій категорії. Вона також діюча чемпіонка UFC в напівлегкій і найлегшій вазі.