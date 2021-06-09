Про це пише TMZ.

Спочатку ідею такого бою висловив президент UFC Дана Вайт.

Хоча він, скоріше, жартував, оскільки Аманда явно вб’є будь-якого не бійця – будь то чоловік або жінка.

Нуньєс підхопила ідею Вайта і написала в своєму Instagram-акаунті: “Ей, Кім, давай зробимо це. Сміюся, Нуньєс проти Кардаш’ян”.

 

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Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amanda Nunes🦁 (@amanda_leoa)

Своєю чергою, Кардаш’ян поки ніяк не відреагувала на цей заклик.

ДОВІДКА. Аманда Лоренсо Нуньєс – бразильський боєць змішаних бойових мистецтв, яка виступає під егідою “UFC” в жіночій найлегшій ваговій категорії. Вона також діюча чемпіонка UFC в напівлегкій і найлегшій вазі.

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