Про це пише TMZ.
Спочатку ідею такого бою висловив президент UFC Дана Вайт.
Хоча він, скоріше, жартував, оскільки Аманда явно вб’є будь-якого не бійця – будь то чоловік або жінка.
Нуньєс підхопила ідею Вайта і написала в своєму Instagram-акаунті: “Ей, Кім, давай зробимо це. Сміюся, Нуньєс проти Кардаш’ян”.
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Своєю чергою, Кардаш’ян поки ніяк не відреагувала на цей заклик.
ДОВІДКА. Аманда Лоренсо Нуньєс – бразильський боєць змішаних бойових мистецтв, яка виступає під егідою “UFC” в жіночій найлегшій ваговій категорії. Вона також діюча чемпіонка UFC в напівлегкій і найлегшій вазі.
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