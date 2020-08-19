Майже через два десятиліття після виходу в прокат картини "Гаррі Поттер і філософський камінь" світові касові збори фільму перевищили 1 млрд дол.

Про це повідомляє Variety.

Це сталося завдяки доходам від повторного релізу в Китаї. Зокрема, фільм в минулі вихідні зайняв перше місце в чартах касових зборів країни, зібравши 13,6 млн дол. з 16 000 екранів.

На сьогодні фільм зібрав 1,001 млрд доларів, що робить його другим фільмом у франшизі, який подолав позначку в мільярд доларів. У 2011 році “Гаррі Поттер і Дари смерті. Частина 2” зібрав у всьому світі 1,34 млрд дол. Загалом касові збори франшизи становлять 7,74 млрд дол.

“Ми дуже раді бачити, що “Гаррі Поттер і філософський камінь” захоплює нове покоління глядачів. Популярність фільму серед кіноглядачів у Китаї, які відкривають для себе його вперше, доводить, що привабливість цих історій дійсно універсальна і поза часом”, – зазначив представники Warner Bros. Ендрю Криппс.

Зазначимо, що “Гаррі Поттер і філософський камінь” вперше вийшов на екрани у 2001 році.