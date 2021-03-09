Сьогодні вночі довгоочікуваний фільм Зака ​​Снайдера "Ліга справедливості" помилково виявився у відкритому доступі на платформі HBO Max. У деяких передплатників картина запустилася замість "Тома і Джеррі".

Про це пише видання Variety.

Дуг Басс, ріелтор і аналітик цифрового маркетингу з Шарлотти (США, Північна Кароліна) розповів Variety, що він просто шукав який-небудь фоновий фільм на час роботи, і коли натиснув на “Том і Джеррі”, запустився фільм Снайдера.

Басс швидко опублікував скріншот з фільму із зображенням спини Брюса Уейна (Бен Аффлек), і пожартував, що когось із HBO Max “звільнили”.

За словами Басса, приблизно через годину після початку трансляції він зауважив, що чіткість зображення почала погіршуватися, потім на його екрані з’явилося повідомлення про помилку, і фільм зник.

Видання Variety підтвердило, що картина, яку переглянув Басс, дійсно була фільмом Снайдера, прем’єра якої відбудеться 18 березня на HBO Max.

“Ліга справедливості” Зака Снайдера тимчасово була доступна на HBO Max, і помилка була усунена протягом декількох хвилин”, – говорить представник WarnerMedia.

Однак, незважаючи на заяву, фільм був доступний не менше години.

За словами Басса, ніхто з HBO Max не зв’язувався з ним з приводу помилки.