Німецький фотограф Юрген Теллер випустив книгу зі світлинами за тридцять років, у якій розповів про пережите ним сексуальне насильство.

Про це йдеться в матеріалі американського телеканалу CNN.

Теллер випустив книгу “Donkey Man and Other Stories” на 608 сторінок, з яких на 50 сторінках містяться його незвичні автопортрети. На цих кадрах фотограф оголений і лежить на спині віслюка. Цей уривок отримав назву “Поїздка на віслюку”.

Саме у такий спосіб фотограф вирішив привернути увагу до жахливого інциденту, який він пережив у Туреччині у 1980-х роках.

Тоді він і дівчина, з якою він мав стосунки, подорожували цією країною. Після багатогодинної подорожні автобусом до пустельного місця його партнерці стало зле й вона потрапила до лікарні.

Залишившись на самоті, Теллер попрямував на прогулянку, де зустрів людину на віслюку. Цей чоловік запропонував Юргену покатати його, а потім вчинив спробу згвалтування — просто на спині у тварини. Довгі роки митець не наважувався розповісти про це.

“Я нікому про це не говорив. Я був так схвильований цим…. Я не міг нічого сказати своїй дівчині в той час”, — ділиться він.

Задум щодо висвітлення цієї історії через митецький проєкт з’явився у 2013 році. Тоді Теллер знову зустрівся з віслюком.

Він був залучений до перформансу німецької художниці Анни Імхоф. Його роль полягала у тому, щоб вивести віслюка у виставковий простір. Цей епізод відродив спогади про пережите насильство.

Декілька років потому Теллер сам наважився використати віслюка для фотосесії. Це були світлини для обкладинки його студії.

“Я сказав: “Мені потрібний віслюк. Я хочу, щоб тут був віслюк. І я хочу бути голим на віслюку. І я хочу якимось чином написати цю історію. У вас є добрий досвід, поганий досвід, кумедний досвід. Життя сповнене складнощів, і я хотів показати це”, — каже Юрген.

Зрештою ці світлини увійшли до його книги, випущеної цієї осені.