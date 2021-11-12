Про це йдеться в матеріалі американського телеканалу CNN.
Теллер випустив книгу “Donkey Man and Other Stories” на 608 сторінок, з яких на 50 сторінках містяться його незвичні автопортрети. На цих кадрах фотограф оголений і лежить на спині віслюка. Цей уривок отримав назву “Поїздка на віслюку”.
Саме у такий спосіб фотограф вирішив привернути увагу до жахливого інциденту, який він пережив у Туреччині у 1980-х роках.
Тоді він і дівчина, з якою він мав стосунки, подорожували цією країною. Після багатогодинної подорожні автобусом до пустельного місця його партнерці стало зле й вона потрапила до лікарні.
Залишившись на самоті, Теллер попрямував на прогулянку, де зустрів людину на віслюку. Цей чоловік запропонував Юргену покатати його, а потім вчинив спробу згвалтування — просто на спині у тварини. Довгі роки митець не наважувався розповісти про це.
“Я нікому про це не говорив. Я був так схвильований цим…. Я не міг нічого сказати своїй дівчині в той час”, — ділиться він.
Задум щодо висвітлення цієї історії через митецький проєкт з’явився у 2013 році. Тоді Теллер знову зустрівся з віслюком.
Він був залучений до перформансу німецької художниці Анни Імхоф. Його роль полягала у тому, щоб вивести віслюка у виставковий простір. Цей епізод відродив спогади про пережите насильство.
Декілька років потому Теллер сам наважився використати віслюка для фотосесії. Це були світлини для обкладинки його студії.
“Я сказав: “Мені потрібний віслюк. Я хочу, щоб тут був віслюк. І я хочу бути голим на віслюку. І я хочу якимось чином написати цю історію. У вас є добрий досвід, поганий досвід, кумедний досвід. Життя сповнене складнощів, і я хотів показати це”, — каже Юрген.
Зрештою ці світлини увійшли до його книги, випущеної цієї осені.
- Фотограф Спенсер Тунік організував інсталяцію та відзняв 200 оголених добровольців, пофарбованих у білий колір, на березі Мертвого моря. Так він хоче привернути увагу до його висихання.