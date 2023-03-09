Петиція із закликом усунути зірку бойових мистецтв Донні Єна з поста ведучого на цьогорічній церемонії вручення премії "Оскар" через його зв’язки з правлячою Комуністичною партією Китаю зібрала десятки тисяч підписів.

Про це повідомляє CNN.

59-річний Єн, найбільш відомий своєю роллю у фільмі “Ізгой-один: Історія Зоряних війн” і надзвичайно популярною франшизою “Іп Ман”, протягом тривалого часу був суперечливою фігурою в рідному Гонконзі через його очевидну критику продемократичного руху міста.

Описуючи актора як “прихильника китайського комуністичного режиму”, в онлайн-петиції вимагають, що Єн не повинен бути ведучим 95-ої премії “Оскар”, яка відбудеться вже 13 березня.

Одним із наведених прикладів є профіль, опублікований минулого тижня в GQ , у якому Єн обговорював великі та інколи насильницькі продемократичні демонстрації, які охопили Гонконг протягом 2019 року.

“Це не був протест, гаразд, це був бунт”, – сказав Єн GQ про демонстрації, які врешті-решт були придушені масовими арештами та введенням Пекіном широкого закону про національну безпеку.

Уряд і поліція Гонконгу, а також влада і державні ЗМІ в материковому Китаї також називають демонстрації “заворушеннями”, фразу, яку прихильники демократії не сприймають.

У петиції стверджується, що зауваження Єна в GQ “не тільки порушують дух свободи слова, але й заперечують права людей Гонконгу боротися за свою свободу та демократію”.

Петиція, створена в суботу “групою людей з Гонконгу”, згідно з наданими деталями, і з того часу набрала понад 84 000 підписів.

“Якщо Оскарівський комітет продовжить запрошувати таку особу як запрошеного ведучого, це завдасть шкоди іміджу та репутації кіноіндустрії та завдасть серйозної шкоди правам людини та моральним цінностям”, – йдеться у петиції.

Минулих вихідних актор був присутній на ключовій зустрічі Комуністичної партії в Пекіні в межах консультативного органу з питань мистецтва та культури.

Виступаючи перед пресою під час заходу, Єн сказав, що потрібно більше китайських бойовиків, щоб “стати гордістю Китаю” та “розповісти історію Китаю”, – повідомляє державна Global Times.

Премія “Оскар” публічно не прокоментувала цю петицію. CNN звернувся до “Оскара” за коментарем.

Коли представник CNN зв’язався з представником Єна, той відмовився коментувати заяву актора.

Донні Єн не вперше викликає суперечки серед прихильників демократії в Гонконгу. Раніше його критикували за виступ поруч із китайським лідером Сі Цзіньпіном у 2017 році, подію, яку Єн назвав “великою честю”, а також за святкування повернення Гонконгу “на батьківщину Китаю” у 2020 році в річницю передачі міста.

Ці інциденти спонукали багатьох жителів Гонконгу закликати до бойкоту його останніх фільмів – “Іп Ман 4” у 2019 році та “Мулан” у 2020 році.

Сам Єн, видається, почув своїх критиків в інтерв’ю GQ, сказавши: “Багато людей можуть бути не в захваті від того, що я кажу, але я говорю з власного досвіду”.

Він збирається вести церемонію вручення “Оскара” разом з іншими видатними акторами та виконавцями, зокрема Різом Ахмедом, Емілі Блант, Аріаною ДеБоз, Семюелем Л. Джексоном і Дуейном Джонсоном.