Про це повідомляється на сайті премії.

Мінісеріал “Чорнобиль” спільного виробництва американського каналу HBO та британського Sky Atlantic, знятий американським режисером ‎Йоханом Ренком, потрапив в шорт-лист премії BAFTA TV 2020 відразу в 14 категоріях:

  1. Найкращий головний актор (Джаред Харріс)
  2. Найкращий мінісеріал
  3. Найкращий актор другого плану (Стеллан Скарсгард)
  4. Найкращий дизайн костюмів
  5. Найкращий режисер: фікшн
  6. Редактура: фікшн
  7. Найкращі макіяж та зачіски
  8. Найкращий оригінальний саундтрек
  9. Фотографія та світло: фікшн
  10. Найкращий продакшн-дизайн
  11. Сценарний кастинг
  12. Звук: фікшн
  13. Найкращий графічний дизайн
  14. Найкращий сценарист: драма

BAFTA TV Awards — щорічна премія, яка вручається Британською академією телебачення та кіномистецтва з 1955 року за видатні заслуги в галузі телебачення. Вона є аналогом американської нагороди “Еммі”.

Церемонії нагородження BAFTA TV Awards та BAFTA TV craft Awards мали відбутися навесні поточного року, проте були перенесені через пандемію COVID-19. Планується, що вони відбудуться 17 та 31 липня.

“Чорнобиль” — 5-серійна історична драма, присвячена аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії та розслідуванню її причин. Прем’єра мінісеріалу відбулася у 2019 році.