Мінісеріал від HBO про Чорнобильську катастрофу став рекордсменом за кількістю номінацій на премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) у телебаченні.

Про це повідомляється на сайті премії.

Мінісеріал “Чорнобиль” спільного виробництва американського каналу HBO та британського Sky Atlantic, знятий американським режисером ‎Йоханом Ренком, потрапив в шорт-лист премії BAFTA TV 2020 відразу в 14 категоріях:

Найкращий головний актор (Джаред Харріс) Найкращий мінісеріал Найкращий актор другого плану (Стеллан Скарсгард) Найкращий дизайн костюмів Найкращий режисер: фікшн Редактура: фікшн Найкращі макіяж та зачіски Найкращий оригінальний саундтрек Фотографія та світло: фікшн Найкращий продакшн-дизайн Сценарний кастинг Звук: фікшн Найкращий графічний дизайн Найкращий сценарист: драма

BAFTA TV Awards — щорічна премія, яка вручається Британською академією телебачення та кіномистецтва з 1955 року за видатні заслуги в галузі телебачення. Вона є аналогом американської нагороди “Еммі”.

Церемонії нагородження BAFTA TV Awards та BAFTA TV craft Awards мали відбутися навесні поточного року, проте були перенесені через пандемію COVID-19. Планується, що вони відбудуться 17 та 31 липня.

“Чорнобиль” — 5-серійна історична драма, присвячена аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії та розслідуванню її причин. Прем’єра мінісеріалу відбулася у 2019 році.