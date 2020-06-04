Про це повідомляється на сайті премії.
Мінісеріал “Чорнобиль” спільного виробництва американського каналу HBO та британського Sky Atlantic, знятий американським режисером Йоханом Ренком, потрапив в шорт-лист премії BAFTA TV 2020 відразу в 14 категоріях:
- Найкращий головний актор (Джаред Харріс)
- Найкращий мінісеріал
- Найкращий актор другого плану (Стеллан Скарсгард)
- Найкращий дизайн костюмів
- Найкращий режисер: фікшн
- Редактура: фікшн
- Найкращі макіяж та зачіски
- Найкращий оригінальний саундтрек
- Фотографія та світло: фікшн
- Найкращий продакшн-дизайн
- Сценарний кастинг
- Звук: фікшн
- Найкращий графічний дизайн
- Найкращий сценарист: драма
BAFTA TV Awards — щорічна премія, яка вручається Британською академією телебачення та кіномистецтва з 1955 року за видатні заслуги в галузі телебачення. Вона є аналогом американської нагороди “Еммі”.
Церемонії нагородження BAFTA TV Awards та BAFTA TV craft Awards мали відбутися навесні поточного року, проте були перенесені через пандемію COVID-19. Планується, що вони відбудуться 17 та 31 липня.
“Чорнобиль” — 5-серійна історична драма, присвячена аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії та розслідуванню її причин. Прем’єра мінісеріалу відбулася у 2019 році.
- Раніше повідомлялося, що серіал “Чорнобиль” отримав чотири номінації премії “Золотий глобус”.
- Критики та глядачі оцінили мінісеріал “Чорнобиль” від НВО вище, ніж легендарну “Гру престолів”