14 березня у Лос-Анджелесі пройшла урочиста церемонія вручення головної музичної нагороди року – премії "Греммі". Та як завжди погляди медіа та телеглядачів були прикуті не лише до того, що відбувалося на головній сцені, а й до червоної доріжки, адже розкішне вбрання зірок вражало.

#Букви зібрали найяскравіші вбрання знаменитостей на червоній доріжці.

Хоча зіркам дозволили бути присутніми на церемонії, та зала була порожня – без глядачів. Шанувальники мали можливість дивитись дійство онлайн.

Вбрання з червоної доріжки:

Дуа Ліпа у вишуканій сукні Atelier Versace та в прикрасах Bvlgari.

Тейлор Свіфт в Oscar de la Renta та рожевих босоніжках

Ноа Сайрус в Schiaparelli

Біллі Айліш у Gucci

Дебі Нова у Georges Chakra

Megan Thee Stallion у Dolce & Gabbana

Бейонсе в шкіряній міні-сукні від Schiaparelli

Дженей Айко в Giambattista Valli

Doja Cat у сукні від Roberto Cavalli

Гаррі Стайлс у Gucci

Інгрід Ендресс у прикрасах Chopard

Сінтія Еріво в Louis Vuitton

Голлі Бейлі у сукні від Louis Vuitton

Bad Bunny в Burberry

H.E.R. в Dundas

Співаки Андерсон Пак та Бруно Марс

Фото: Getty Images, Vogue