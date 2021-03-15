#Букви зібрали найяскравіші вбрання знаменитостей на червоній доріжці.
Хоча зіркам дозволили бути присутніми на церемонії, та зала була порожня – без глядачів. Шанувальники мали можливість дивитись дійство онлайн.
Вбрання з червоної доріжки:
Дуа Ліпа у вишуканій сукні Atelier Versace та в прикрасах Bvlgari.
Тейлор Свіфт в Oscar de la Renta та рожевих босоніжках
Ноа Сайрус в Schiaparelli
Біллі Айліш у Gucci
Дебі Нова у Georges Chakra
Megan Thee Stallion у Dolce & Gabbana
Бейонсе в шкіряній міні-сукні від Schiaparelli
Дженей Айко в Giambattista Valli
Doja Cat у сукні від Roberto Cavalli
Гаррі Стайлс у Gucci
Інгрід Ендресс у прикрасах Chopard
Сінтія Еріво в Louis Vuitton
Голлі Бейлі у сукні від Louis Vuitton
Bad Bunny в Burberry
H.E.R. в Dundas
Співаки Андерсон Пак та Бруно Марс
Фото: Getty Images, Vogue
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