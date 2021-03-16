Про це повідомляє CNN.

Так, на початку літа в Великобританії та Європі планується почати виробництво популярного шпигунського трилера з Сандрою О і Джоді Комер в головних ролях.

Шоу засноване на серії шпигунських романів Люка Дженнінгса і розповідає про британську розвідницю Єву, якій потрібно зловити психопатку-вбивцю Вілланелль.

Прем’єра останнього восьмисерійного сезону запланована на наступний рік.

“Вбиваючи Єву” стало популярним і привернуло відданих і палких фанатів з самого першого епізоду. Блискуча адаптація вихідного матеріалу, незабутні персонажі, яких оживили Сандра О і Джоді Комер, і весь акторський склад разом з нашими партнерами з Sid Gentle Films створили єдиний в своєму роді проєкт, від якого перехопило подих”, – зазначив представник телеканалу AMC Networks Ден Макдермотт.