Про це повідомляє CNN.
Так, на початку літа в Великобританії та Європі планується почати виробництво популярного шпигунського трилера з Сандрою О і Джоді Комер в головних ролях.
Шоу засноване на серії шпигунських романів Люка Дженнінгса і розповідає про британську розвідницю Єву, якій потрібно зловити психопатку-вбивцю Вілланелль.
Прем’єра останнього восьмисерійного сезону запланована на наступний рік.
“Вбиваючи Єву” стало популярним і привернуло відданих і палких фанатів з самого першого епізоду. Блискуча адаптація вихідного матеріалу, незабутні персонажі, яких оживили Сандра О і Джоді Комер, і весь акторський склад разом з нашими партнерами з Sid Gentle Films створили єдиний в своєму роді проєкт, від якого перехопило подих”, – зазначив представник телеканалу AMC Networks Ден Макдермотт.
- Раніше у мережі опублікували тизер, а також перші кадри другого сезону серіалу “Вбиваючи Єву”.