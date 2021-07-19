Чи справді «антисексуальні» ліжка для олімпійців не є надійними? Гімнаст перевірив

Ролик він опублікував в Twitter.
Як сповіщалося, найкращі спортсмени світу, які прибули у Токіо на Олімпіаду, відпочиватимуть на ліжках, що виготовлені з перероблених матеріалів. Каркаси ліжок ㅡ з переробленого картону, а модульні матраци ㅡ з поліетиленових волокон.
Американський бігун на довгі дистанції Пол Челімо написав у Twitter, що ці ліжка спеціально зроблені так, щоб уникнути інтимної близькості між спортсменами. В Мережі та ЗМІ ліжка прозвали “антисексуальними”.
Ірландський гімнаст Ріс Мак-Кленаган назвав це фейком і спробував довести це. На відео він інтенсивно стрибав на ліжку, щоб показати, з якими навантаженнями воно може впоратися.
“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB
— Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021
- Раніше повідомляли, що в Олімпійському селищі в Токіо двоє спортсменів отримали позитивний результат тесту на COVID-19.