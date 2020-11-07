Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Читати про результати виборів в США, поки йдеш по сходах = зламати кістку”, – написала МакГоуен.

Актриса також розкритикувала медичну систему США, порівнявши її з медсистемою Мексики.

“У Мексиці відвідування відділення невідкладної допомоги обійшлося мені в 250 доларів, тоді як в Каліфорнії за такий же нещасний випадок я б заплатила 10 тисяч доларів в лікарні. США – це не країна вільних, це країна переоцінених”, – додала Роуз.

  • #Букви уважно слідкують за перебігом виборів у США. Всі деталі ви можете прочитати тут.
  • Коротко про стан справ станом на вечір 6 листопада, шанси кандидатів та причини зміни симпатій у хитких штатів – у матеріалі #Букв. 