Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
“Читати про результати виборів в США, поки йдеш по сходах = зламати кістку”, – написала МакГоуен.
Актриса також розкритикувала медичну систему США, порівнявши її з медсистемою Мексики.
“У Мексиці відвідування відділення невідкладної допомоги обійшлося мені в 250 доларів, тоді як в Каліфорнії за такий же нещасний випадок я б заплатила 10 тисяч доларів в лікарні. США – це не країна вільних, це країна переоцінених”, – додала Роуз.
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Reading US election results while on the stairs = bone break. It cost $250 in Mexico for my emergency room visit, compared to a likely 10k hospital bill in California for the same accident. USA is not the land of the free, it’s the land of the overcharged. #bigpharma #usa🇺🇸 #mexico 🇲🇽 OUCH
- #Букви уважно слідкують за перебігом виборів у США. Всі деталі ви можете прочитати тут.
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