Члени британської королівської родини не хочуть розмовляти з принцом Гаррі. Вони переймаються через те, що про їх розмови можуть дізнатися журналісти, як було у випадку з інтерв'ю Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Про це повідомляє британське видання The Times.

Зокрема, герцог і герцогиня Кембридзькі, принц Вільям та Кейт Міддлтон, не розмовляли з принцом Гаррі після похорону принца Філіпа. Тоді їм було що обговорити, але вони боялися поворухнути губами на публіці.

Цю інформацію підтвердив королівський історик Роберт Лейсі.

Лейсі описав похорон принца Філіпа в оновленій версії своєї книги “Битва братів: Вільям, Гаррі та внутрішня історія родини в Тумулті”. Книга вийде в четвер.

За словами історика, аби брати не спілкувалися під час похорону, спочатку між ними йшов їх двоюрідний брат Пітер Філліпс.

Після цього в ЗМІ з’явилася інформація про те, що члени королівської родини вирушили на “міні-саміт” примирення після церемонії прощання з Філіпом. Але, за словами Лейсі, це не відповідає дійсності.

“Вільям і Кейт, попрощавшись із Чарльзом, який направився до Уельсу, повернулися разом до Кенсінгтонського палацу, щоб покласти дітей спати… Вони сказали друзям, що не хочуть розмовляти з Гаррі, оскільки будь-яке обговорення передадуть Меган, а потім про діалог дізнається Опра (Вінфрі) чи ще хтось”, – додав він.

Як відомо, на похороні принца Філіпа було тільки 30 представників королівської родини. Це був перший випадок після виходу інтерв’ю Опрі Вінфрі, як королівська родина зібралася разом у повному складі.