Про це повідомляє британське видання The Times.
Зокрема, герцог і герцогиня Кембридзькі, принц Вільям та Кейт Міддлтон, не розмовляли з принцом Гаррі після похорону принца Філіпа. Тоді їм було що обговорити, але вони боялися поворухнути губами на публіці.
Цю інформацію підтвердив королівський історик Роберт Лейсі.
Лейсі описав похорон принца Філіпа в оновленій версії своєї книги “Битва братів: Вільям, Гаррі та внутрішня історія родини в Тумулті”. Книга вийде в четвер.
За словами історика, аби брати не спілкувалися під час похорону, спочатку між ними йшов їх двоюрідний брат Пітер Філліпс.
Після цього в ЗМІ з’явилася інформація про те, що члени королівської родини вирушили на “міні-саміт” примирення після церемонії прощання з Філіпом. Але, за словами Лейсі, це не відповідає дійсності.
“Вільям і Кейт, попрощавшись із Чарльзом, який направився до Уельсу, повернулися разом до Кенсінгтонського палацу, щоб покласти дітей спати… Вони сказали друзям, що не хочуть розмовляти з Гаррі, оскільки будь-яке обговорення передадуть Меган, а потім про діалог дізнається Опра (Вінфрі) чи ще хтось”, – додав він.
Як відомо, на похороні принца Філіпа було тільки 30 представників королівської родини. Це був перший випадок після виходу інтерв’ю Опрі Вінфрі, як королівська родина зібралася разом у повному складі.
- Раніше на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Меган Маркл в тому інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- Пізніше Опра Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.