Про це повідомляє видання Justjared.
“Я бачив кілька чернеток цього фільму на ранньому етапі, і найсмішніше, що приблизно за два дні до виходу фільму вона сказала: “Знаєш, я ніколи не говорила з тобою про це. Як ти ставишся до участі в ньому? “Я відповів: “Ну, вже занадто пізно”, – сказав Гарт.
Він зізнався, що йому він все ж радий був участі у фільмі.
“Я частково радий, що мені вдалося показати трохи своєї вразливою боку як батька. Мене сприймають як дикого, божевільного, мотоциклетного, татуйованої покидька. Так що людям приємно бачити мою більш м’яку сторону”, – додав Гарт.
Кері також розповів про те, що він “боксерська груша” Пінк.
“Ми виросли разом. Ми разом вже 18 років, і близько 17 з них я був її музою. А ще я звик бути боксерською грушею”, – сказав він.
Документальний фільм про співачку Пінк “Пінк: Все, що я знаю на даний момент” (P! Nk: All I Know So Far) розповідає про те, як вона балансує між сім’єю і частими гастролями.
- Американська співачка, авторка пісень і акторка Pink назвала “несправедливим” те, що на початку кар’єри її порівнювали з іншими поп-зірками.