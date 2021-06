Про це повідомляє видання Justjared.

“Я бачив кілька чернеток цього фільму на ранньому етапі, і найсмішніше, що приблизно за два дні до виходу фільму вона сказала: “Знаєш, я ніколи не говорила з тобою про це. Як ти ставишся до участі в ньому? “Я відповів: “Ну, вже занадто пізно”, – сказав Гарт.

Він зізнався, що йому він все ж радий був участі у фільмі.

“Я частково радий, що мені вдалося показати трохи своєї вразливою боку як батька. Мене сприймають як дикого, божевільного, мотоциклетного, татуйованої покидька. Так що людям приємно бачити мою більш м’яку сторону”, – додав Гарт.

Кері також розповів про те, що він “боксерська груша” Пінк.

“Ми виросли разом. Ми разом вже 18 років, і близько 17 з них я був її музою. А ще я звик бути боксерською грушею”, – сказав він.

Документальний фільм про співачку Пінк “Пінк: Все, що я знаю на даний момент” (P! Nk: All I Know So Far) розповідає про те, як вона балансує між сім’єю і частими гастролями.