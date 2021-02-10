Анонімний читач видання про музику MetalSucks побудував гітару зі скелета людини та надіслав відео та фото. Він запевняє, що це скелет його померлого дядька.

Новинний ресурс опублікував його історію.

Чоловік з ніком Prince Midnight розповів виданню, що зробив гітару зі скелета свого мертвого дядька Філіпа. Prince переконує, що не є “хворобливим фетишистом”.

За його словами, його дядько Філіп загинув у автомобільній катастрофі багато років тому. Він хотів, аби його кремували, але у Греції, де проживав Філіп, це засуджує ортодоксальна релігія

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Тож Філіп попросив передати його скелет у разі смерті до місцевого коледжу, де він використовувався б для навчання студентів. Так і було протягом 20 років після його смерті. Однак останніми роками він не був потрібний і його зберігали у дерев’яному ящику.

Ящик отримав його племінник. Однак зберігати це Prince не захотів, тому вирішив у неординарний спосіб увічнити пам’ять дядька. Ось що він про це розповів віданню:

“Отже, я отримав ящик з кістками з Греції і спочатку не знав, що робити. Поховати їх? Кремувати їх? Покласти їх на горище? Все це здавалося поганим способом увічнити пам’ять когось, хто захопив мене хеві-металом. Тож я вирішив перетворити дядька Філіпа на гітару, що виявилося складним завданням. Я провів багато досліджень, і ніхто ніколи не робив гітару зі скелета. Отже, я зробив це”.

Prince завершив процес 8 лютого.

Він каже, що інструмент “грає бездоганно й звучить приголомшливо”. Переконатися можна, послухавши, як на такій гітарі звучить пісня Transilvanian Hunger від Darkthrone.