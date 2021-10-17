Про це зірка розповіла в Instagram.
Спірс показала, як цьогоріч прикрасила ялинку у своїй вітальні. Співачка зізналася, що довго чекала на зміни у питанні опікунства над нею. Зараз вона хоче “знайти більше радості”.
“Я просто буду відвертою й скажу, що так довго чекала звільнення від ситуації, в якій я опинилася … і тепер, коли це от-от станеться, мені страшно будь-що робити, я боюся помилитися”, – написала Брітні.
За словами співачки, зараз в її житті є багато речей, які лякають. Спірс відчула цей страх понад 4 місяці тому, коли вперше за 13 років отримала ключі від своєї автівки.
“Я святкую Різдво цього року рано… Чому б і ні? Я вважаю, що будь-яка причина знайти більше радості в житті – це гарна ідея”, – написала Брітні.
- Нагадаємо, що 30 вересня суддя Лос-Анджелеса відсторонив Джеймі Спірса, батька співачки Брітні Спірс, від правової угоди, яка давала йому право контролювати її життя та фінанси.
- Після відсторонення судом США батька від опіки над нею, Брітні Спірс поділилася своїми оголеними фото.
- У цей час вийшов документальний фільм про життя Брітні Спірс від телекомпанії CNN – “Toxic: Britney Spears’ Battle For Freedom”. Співачка бурхливо відреагувала.