Американська попспівачка Брітні Спірс розповіла фоловерам, що цьогоріч святкує Різдво у жовтні. Своє рішення вона пояснила тим, що намагається “знайти більше радості” на тлі судових засідань щодо опікунства над нею.

Про це зірка розповіла в Instagram.

Спірс показала, як цьогоріч прикрасила ялинку у своїй вітальні. Співачка зізналася, що довго чекала на зміни у питанні опікунства над нею. Зараз вона хоче “знайти більше радості”.

“Я просто буду відвертою й скажу, що так довго чекала звільнення від ситуації, в якій я опинилася … і тепер, коли це от-от станеться, мені страшно будь-що робити, я боюся помилитися”, – написала Брітні.

За словами співачки, зараз в її житті є багато речей, які лякають. Спірс відчула цей страх понад 4 місяці тому, коли вперше за 13 років отримала ключі від своєї автівки.

“Я святкую Різдво цього року рано… Чому б і ні? Я вважаю, що будь-яка причина знайти більше радості в житті – це гарна ідея”, – написала Брітні.