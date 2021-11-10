Про це йдеться у матеріалі модного видання Hypebeast.

Попри стрімкі зміни на автомобільному ринку, ретро-автомобілі є найкращим вибором у свідомості багатьох автолюбителів, тому що якість виготовлення та дизайн авто тих часів не можна порівняти з сучасними.

Джеймс Це працює в HOAX та захоплюється ретро-культурою, яка випромінює тогочасну атмосферу. Він вважає речі давнини чарівними – такими, що дозволяють відчути культуру тих часів. Він також займається розробкою та розвитком власного бренду. У його дизайні можна зустріти елементи ретро-мілітарі.

У 2021 році він придбав Mercedes Benz W123 240TD 1979 року виробництва. Джеймс Це наголосив, що йому подобаються старі авто.

“Мені подобаються автомобілі 1960-70-х років, особливо кабріолети. Коли я був молодий, я закохався в американську культуру. Я вважав старі Jeep Cherokee та Wrangler найкращими через їхній привабливий зовнішній вигляд. Про ці авто часто пишуть у японських журналах. Мої друзі порекомендували мені дизельний W123 – я глянув на нього й одразу закохався”, – пояснив Це.

Це розповів, що йому сподобалося найбільше.

“Спочатку мене вразили якість виготовлення, колір і матеріали старих предметів. Але найбільше приголомшив повноцінний диван, який можна розкласти при відкритому багажнику. Я можу сидіти на ньому де завгодно. Автомобіль для мене також є символом статусу, тому що чоловіки завжди мали слабість до техніки. Більш того, вони можуть відбивати характер та інтереси власника – завдяки цьому у мене з’явилося багато друзів”, – підсумував Джеймс Це.

Минуле та майбутнє

Також Джеймс Це розповів, як використовує автомобіль та яке минуле було у нього.

“Це перша особиста машина у моєму житті – до цього я керував виключно мотоциклами. Здебільшого авто використовується для поїздок з родиною та задля розваг. А ось нещодавно хтось попросив мене позичити його для знімання кліпів та рекламних роликів. W123 був флагманським автомобілем на той час. Були дводверні та чотиридверні седани, а також універсали. Я є всього третім власником машини”, – згадав він.

Наостанок він поділився майбутнім автомобільної промисловості та культури.

“Теперішня автомобільна промисловість розвивається у двох напрямах. По-перше, це електромобілі та гібридні автомобілі, які обов’язково стануть основними трендами у майбутньому – та вже зараз багато виробників випустили електричні версії своїх класичних моделей. По-друге, раніше ціни на класичні автомобілі росли у геометричній прогресії, зараз багато продавців на цьому спекулюють. Одного дня дизельні автомобілі більше не оновлюватимуться та настане епоха електрокарів”, – наголосив він.