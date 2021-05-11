Відповідний допис з’явився на сторінці Marvel Studios в Instagram.

На нових постерах можна побачити Скарлетт Йоганссон в ролі Наташі Романової, Флоренс П’ю в ролі Олени Бєлової, Рейчел Вайс в ролі Меліни Востокової, Девіда Гарбора в ролі Олексія Шостакова та О. Т. Фаґбенлі в ролі Ріка Мейсона. Примітно, що над постером Тоні Мастерс ім’я актора не вказано.

Стрічка, яка вийде 9 липня в кінотеатрах та на Disney+, розповідає про події, що відбувають після подій фільм “Перший месник: Протистояння”.

За сюжетом, героїню Йоганссон переслідує сила, яка хоче зупинити її, і вона змушена розібратися зі своїм шпигунським минулим і зруйнованими стосунками, що були задовго до її приєднання до команди Месників.