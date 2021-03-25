Ірландський актор Пірс Броснан, відомий за роллю Джеймса Бонда, зіграє Доктора Фейта у стрічці “Чорний Адам”. Це буде перша супергеройська роль у його кар'єрі.

Про це повідомляє американське видання The Hollywood Reporter.

Відомо, що в рамках цієї стрічки на великих екранах дебютує Суспільство справедливості, куди входить Доктор Фейт та інші супергерої. Зокрема, у фільмі знімуться Елдіс Ходж, Ной Сентінео та Квінтесса Суінделл. Головного героя Чорного Адама зіграє Дуейн Джонсон.

Режисером кінокартини стане Жауме Колєт-Серра.

За даними видання, знімальний процес почнуть вже у квітні. Дата прем’єри наразі невідома.