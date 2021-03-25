Про це повідомляє американське видання The Hollywood Reporter.
Відомо, що в рамках цієї стрічки на великих екранах дебютує Суспільство справедливості, куди входить Доктор Фейт та інші супергерої. Зокрема, у фільмі знімуться Елдіс Ходж, Ной Сентінео та Квінтесса Суінделл. Головного героя Чорного Адама зіграє Дуейн Джонсон.
Режисером кінокартини стане Жауме Колєт-Серра.
За даними видання, знімальний процес почнуть вже у квітні. Дата прем’єри наразі невідома.
- Раніше у компанії Walt Disney заявили, що прийняли рішення відкласти вихід фільму “Чорна вдова” на липень. Спочатку картина повинна була вийти в листопаді.